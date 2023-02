PORTO RECANATI - I lavoratori di Mondial Suole, Mondial Due e Mondial Plast reclamano i pagamenti di dicembre. Il primo cittadino: «Faremo il possibile per supportare in ogni modo chi verserà in condizioni di difficoltà e stiamo pianificando una serie di incontri tra le parti»

Sciopero dei dipendenti delle aziende “Mondial Suole”, “Mondial Due” e “Mondial Plast” a Porto Recanati, il problema sono gli stipendi di dicembre che non sono stati versati. Oggi è stata una giornata di sciopero per i lavoratori che chiedono sia versato quanto spetta loro. Sulla crisi di queste aziende interviene il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini. «Io e l’amministrazione comunale siamo da tempo in costante contatto con le parti sociali per seguire gli sviluppi della vicenda che stamane è culminata con uno sciopero dei dipendenti dell’azienda a causa del mancato pagamento delle spettanze relative al mese di dicembre per tutti i dipendenti e anche del saldo della tredicesima per i dipendenti della Mondial Suole. Come immaginabile, tale crisi aziendale rappresenta un duro colpo per le famiglie dei dipendenti, molti dei quali nostri concittadini, che di punto in bianco si trovano in una situazione di difficoltà economica e di precarietà dovuta alla mancanza della retribuzione del loro lavoro.

Come amministrazione comunale faremo il possibile per supportare in ogni modo chi verserà in condizioni di difficoltà e, nel contempo, stiamo pianificando una serie di incontri tra le parti al fine di esaminare ogni singola possibilità di favorire un intervento che possa risolvere questa ardua problematica». Il sindaco aggiunge che «Per il momento non ci resta che manifestare la nostra solidarietà alle maestranze tutte e a chi sta lottando per un diritto al lavoro che oltre ad essere fondamenta della coscienza di ognuno di noi, ha l’importante funzione di garantire le risorse per supportare i bisogni delle famiglie coinvolte. I contatti con le parti sociali e le maestranze continueranno nei prossimi giorni, con la speranza che l’intera vicenda possa trovare in prospettiva una soluzione che sia realmente risolutoria». Già il 30 dicembre c’era stato uno sciopero, sempre legato alla mancanza del versamento degli stipendi.



(redazione CM)