PORTO RECANATI - Lo stato di agitazione ha portato all'erogazione del 50% mancante per i lavoratori della ditta. Rimane aperto il fronte per il mancato versamento della tredicesima mensilità

Agitazione sindacale per il gruppo Mondial suole. Dopo lo sciopero di martedì che ha coinvolto i lavoratori di tutta la galassia Mondial: Mondial suole, Mondial due e Mondial plast, oggi la proprietà ha sbloccato l’erogazione della retribuzione di novembre. Lo sciopero era stato indetto dalle cifre sindacali perché l’azienda non aveva erogato la tredicesima mensilità e ai lavoratori della sola Mondial suole era stato pagato lo stipendio di novembre solo per il 50%. A comunicarlo la Filctem Cgil Macerata e la Femca Cisl Marche: «Dai confronti tra la rappresentanza aziendale dei lavoratori e la proprietà e a seguito di verifica con i lavoratori, risulta che in data odierna è stato accreditato il saldo della retribuzione di novembre per i dipendenti della Mondial Suole Spa di Porto Recanati, come da rivendicazione». Rimane aperto il fronte della tredicesima che dovrà essere definito in un incontro sindacale già richiesto.