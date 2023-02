ABITANTI - La fotografia scattata dall'anagrafe comunale mostra una popolazione in rialzo rispetto al 2021 con 42.398 persone, ma comunque ancora al di sotto della soglia del 2020. Malissimo i nuovi nati, appena 250, il dato peggiore degli ultimi sette anni. I cinesi perdono il primato (calano da 710 a 635), seguiti da pachistani e ucraini che per effetto della guerra crescono da 285 a 320

di Laura Boccanera

Tornano a salire i residenti nel comune di Civitanova: sono 42.398, nel 2021 erano 42.352, ma si registra un calo delle nascite. Tra gli stranieri i più numerosi romeni seguiti da cinesi e pachistani.

Dopo un 2021 in cui si era registrato un calo di presenze sul territorio lentamente risale la popolazione, ma si attesta comunque ad un livello inferiore a quello del 2020 quando erano 42.523. Cresce anche il numero degli anziani che passa da 5152 a 5156 e quelli della fascia da 55 a 74 che passano da 11030 a 11.040. La fascia di età più ampa di popolazione è quella da 35 a 54 anni, 12.537. Secondo i dati elaborati ogni inizio anno dall’ ufficio servizi anagrafici e demografici dell’Ente crescono le persone residenti, con la costante della prevalenza numerica della popolazione femminile (22.208) su quella maschile (20.190).

Male invece il numero dei nuovi nati che passa da 321 del 2021 a 250 del 2022. La natalità è andata peggio del 2020, quando i fiocchi rosa ed azzurri erano scesi a 281 (fu il peggior dato dal 2015). I decessi registrati sono 523. Entrando nel dettaglio sono nati 141 maschi e 109 femmine, di cui 149 nel comune, 100 in altro comune e 1 all’estero. Questa la composizione della popolazione per fasce di età: da 0 a 19 anni: 7.284. Da 20 a 34 anni: 6381. Da 35 a 54 anni: 12.537. Da 55 a 74 anni: 11040. Da 75 e oltre: 5.156. Le famiglie sono 18.509, con almeno uno straniero sono 2.270, con intestatario straniero 1.654, le convivenze anagrafiche sono 10, le convivenze di fatto 29. Gli iscritti per immigrazione sono 1.433, mentre sono 1.110 i cancellati per emigrazione sia in Italia che all’estero. In 189 hanno acquisito la cittadinanza italiana (97 maschi e 92 femmine), mentre lo scorso anno l’hanno acquisita 130 persone. Scendono a 4.302 (da 4378) gli stranieri residenti di cui 1.867 uomini e 2.435 donne. Le persone senza fissa dimora che sono 58, 42 uomini e 16 donne.

Tra gli stranieri i cinesi perdono il primato in città, non sono più il nucleo più popoloso superati dai romeni. Nel 2021 infatti i cinesi in città erano 710 a fronte degli attuali 635, mentre i romeni passano da 687 a 683 e pur dimunendo di qualche unità sono i primi. A seguire pachistani (563), ucraini (320) bengalesi (235), albanesi (203), tunisini (145) marocchini (142), russi (114), polacchi (97), filippini (79), brasiliani (79), senegalesi (64) nigeriani (53), afgani (53), bulgari (52) argentini (39). Un dato da sottolineare quello degli ucraini che passano dai 285 del 2021 a 320 del 2022 per effetto della guerra. La registrazione dei dati comunali avviene sulla base dei movimenti che si registrano durante l’anno, elaborati dal dirigente dottoressa Paola Recchi e dall’addetto all’ufficio elettorale Stefania Cesaretti. Il lavoro confluirà all’Istat che fornirà i dati ufficiali (popolazione legale) calcolati in base all’aggiornamento derivante dal censimento.