SINDACATI - Daniele Principi confermato segretario generale. Tra gli obiettivi: «Difesa del potere d’acquisto di salari e pensioni, lotta serrata alla precarietà, tutela di sanità e istruzione»

Daniele Principi confermato segretario generale della Cgil di Macerata. Ieri si è svolto a Recanati, l’undicesimo congresso provinciale del sindacato. Il percorso che ha portato al Congresso della Cgil, che si è svolto a Villa Anton, è partito ad ottobre scorso con 391 assemblee nei luoghi di lavoro, tra i precari e disoccupati e nei territori con i pensionati ed hanno portato al voto 7.230 persone.

Ai lavori della giornata hanno partecipato 162 delegati, oltre che gli invitati delle istituzioni ed in rappresentanza degli attori sociali ed economici del territorio.

«I lavori si sono aperti con la relazione del segretario generale Daniele Principi, che ha ricordato le azioni portate avanti dalla Cgil negli ultimi quattro anni, tracciando anche le sfide da affrontare nel futuro – dice il sindacato -. Difesa del potere d’acquisto di salari e pensioni messo a dura prova dall’aumento dell’inflazione, lotta serrata alla precarietà e tutela del sistema pubblico di welfare, dalla sanità all’istruzione, sono le priorità su cui la Cgil di Macerata vuole rafforzare la propria azione di rappresentanza sindacale e di soggetto sociale collettivo». Dopo l’intervento di Principi sono seguiti quelli dei delegati che riprendendo i concetti espressi, hanno portato le proprie esperienze quotidiane di rappresentanza del mondo del lavoro. Al termine dei lavori, dopo le conclusioni della segretaria regionale Loredana Longhin, è stata eletta la nuova Assemblea generale della Cgil di Macerata, organismo direttivo che rimarrà in carica per i prossimi 4 anni e Principi è stato riconfermato all’unanimità come segretario generale.

L’ELENCO DELLA NUOVA ASSEMBLEA

Daniele Principi

Biagio Liberati

Maria Elena Fermanelli

Stefano Tordini

Roberto Cesanelli

Dalila Fiorani

Paola Marziali

Loredana Guerrieri

Serena Girotti

Ballini Elisabetta

Giuseppe Albani

Matteo Ferretti

Massimo De Luca

Emanuele Cesini

Claudio Nasnini

Angelo Mazzuferi

Stefano Rossi

Daniele Piangatello

Carlo Cesca

Bibini Mirko

Angela Bravi

Tiziana Montecchiari

Silva Angelozzi

Maria Grazia Persechino

Fabio Fuso

Simone Salvucci

Massimiliano Galli

Angelo Ceccarelli

John Palmieri

Andrea Coppari

Sonia Prosperi

Mina Pascucci

Paola Prosperi

Giuseppina Aportone

Gilda Tiberi

Claudia Barbonari

Annunziata Vincenzo

Ivan Di Pierro

Francesca Rosini

Antonio Renga

Lucia Gentili

Letizia Morichetti

Marco Bracalente

Enrica Chiarastella

Andrea Angeloni

Laura Bartoloni

Alessia Castellucci

Romina Maccari

Aldo Benfatto

Angela Brancadori

Sauro Bravi

Maria Teresa Carloni

Venanza Ciccarelli

Fulvio Ivaldi

Sabrina Lapponi

Tiziano Mangoni

Antonio Marcucci

Giulio Marinozzi

Maria Orietta Minnucci

Giuseppe Pettinari

Ivana Rosati

Domenico Tica’

Michela Verdecchia