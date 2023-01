TERZA CATEGORIA: IL PUNTO E IL PERSONAGGIO - L'Helvia Recina cala il poker (4-2) e batte la capolista, che sente il fiato sul collo della squadra di Fabrizio Re, vittoriosa di misura sulla Lorese. L'attaccante della Giovanile Nicolò Ceselli realizza tre dei quattro gol che piegano il Monte San Martino

di Michele Carbonari

L’Helvia Recina batte 4 a 2 la capolista Camerino Castelraimondo e riapre il girone E di terza categoria. Nella 13esima giornata d’andata gli uomini di Luzi calano il poker casalingo trascinati da Simoncini, Bertola e Gattari (doppietta). Gli ospiti provano a riaprire il big match di turno ma non basta la doppietta di Micucci a fine primo tempo. Lo Sforzacosta si porta ad un solo punto dalla leader grazie all’ennesimo successo di misura, ancora una volta grazie a Caraceni, che su rigore ad inizio partita mette ko la Lorese. Il Serralta consolida la terza posizione solitaria battendo la Stese nello scontro diretto per i playoff: decisivo in pieno recupero Cappellacci, servito in profondità da Fabrizi (in precedenza gol annullato a Papasodaro).

Con il minimo scarto si impone pure la Giovanile Corridoniense, nella stracittadina contro il Corridonia Fc, trascinata da Rapallini (su una respinta, poi fallisce anche un rigore) e Tamburrini (diagonale). Stesso punteggio, 2 a 1, per l’Abbadiense, che rimonta in trasferta la Veregrense trascinata da Clementoni (sugli sviluppi di un corner) e Gattari (in mischia). Calano il poker, invece, sia San Ginesio che Giovanile Nicolò Ceselli. I rossoblu di Carradori, che chiudono in dieci, vincono a Civitanova contro la Vis grazie ai gol di Morichelli (azione personale), Illuminati (doppietta, mancino ad incrociare e sugli sviluppi di una rimessa laterale) e Azzacconi (su assist dello stesso Morichelli). Nel finale il gol della bandiera di Andrea Sbrascini.

I ragazzi di De Angelis hanno la meglio del Monte San Martino (non bastano i due momentanei pareggi di Brasili su rigore e di Anselmi dalla lunga distanza). Man of the match l’attaccante locale Stefano Ciocchetti, autore di una tripletta: su cross di Gasparrini, in mischia e al volo ad incrociare sotto il sette. Nel finale mette al sicuro i tre punti Paoloni, su rigore. Osservava il turno di riposo il Colbuccaro.

Nel girone D l’Union Picena mostra la manita al Real Castelfidardo e consolida il terzo posto. Determinanti le doppiette di Fontinovo (tap in a porta vuota e in anticipo sull’uscita del portiere avversario) e di Sampaolesi (deviazione vincente sul tiro di Zallocco e diagonale). Arrotonda il punteggio Francesco Senigagliesi, con un tiro da fuori.

Il personaggio della settimana: Stefano Ciocchetti (Giovanile Nicolò Ceselli). L’esperto attaccante di Belforte, che aveva appeso gli scarpini al chiodo prima del Covid, sposa il progetto biancorosso con grinta e abnegazione, risultando decisivo nell’ultima partita grazie alla tripletta personale, dimostrando di poter fare la differenza.