SERIE C - I leopardiani non riescono a sfruttare la superiorità numerica negli ultimi venticinque minuti. Al triplice fischio è 0 a 0. Entrambe le squadre muovono la classifica e restano fuori la zona playout

di Michele Carbonari

Fermana e Recanatese non si fanno male e portano a casa un punto nel derby marchigiano della 22esima giornata del girone B di Serie C. Al Bruno Recchioni termina 0 a 0, con i leopardiani che non riescono a sfruttare la superiorità numerica negli ultimi venticinque minuti, a causa del doppio giallo rimediato da Parodi. Un punto giusto che permette ad entrambe le squadre di muovere la classifica e dare continuità di risultati positivi e restare fuori dalla zona playout. Come all’andata (1-1), finisce dunque in pareggio, il decimo compreso i precedenti (oltre ad otto vittorie a testa). I giallorossi di mister Pagliari domenica prossima ospiteranno al Tubaldi il San Donato Tavernelle, mentre i gialloblu di Protti saranno di scena a Cesena.

La cronaca. Mister Giovanni Pagliari deve fare a meno di Pacciardi e Gomez, mentre Protti non dispone del portiere titolare Nardi. La Recanatese approccia meglio alla partita. Primi minuti di pressione e prima conclusione in porta sulla punizione di Giampaolo dal limite, nessun problema per Borghetto. Un fuorigioco invece vanifica il tu per tu con il portiere avversario di capitan Sbaffo, sul tiro di Marrone. La Fermana risponde al 9′ sempre da calcio piazzato: capitan Giandonato trova una deviazione in angolo. Dal corner, Fallani chiude lo specchio su Fischnaller. Al quarto ancora Giandonato ci prova su punizione, rasoterra a lato. Il momento è favorevole ai gialloblu locali. Palla al centro per Romeo, girata debole fra le mani di Fallani. Sul fronte opposto, stessa sorte per il tiro di Guadagni, facile preda di Borghetto. Alla mezz’ora uscita insicura di Fallani, Fischnaller prova a sorprenderlo ma trova solo un calcio d’angolo. Nel finale esce di nuovo fuori la Recanatese. Al 38′ innocua rovesciata di Sbaffo, al 43′ tentativo di Carpani, al termine di un’azione manovrata, blocca Borghetto.

I leopardiani partono meglio anche ad inizio ripresa. Al 49′ azione in ripartenza di Giampaolo, calcia di sinistro al limite dell’area, palla alta. Poi si fa male Raparo, al suo posto entra Senigagliesi. Al 60′ pressing della Recanatese, palla a Guadagni che sferra un mancino su cui Borghetto salva con un pugno. Buona fase per i giallorossi, con Senigagliesi che avanza e tira, contratto in angolo. La Fermana poi colleziona tre angoli consecutivi, nell’ultimo Parodi incorna ma non inquadra lo specchio. Al 71′, lo stesso difensore centrale gialloblu entra male su Morrone e rimedia il secondo cartellino giallo, lasciando i locali in dieci. Gli ospiti di mister Pagliari non riescono ad approfittare della superiorità numerica e anzi, all’80’ su punizione Giandonato sfiora il gol, Fallani vola e devia in angolo. E’ l’ultima concreta occasione da gol. Finisce 0 a 0.

Il tabellino:

FERMANA: Borghetto 6; Eleuteri 6,5, Parodi 5,5, Pellizzari 6, Carosso 6; Romeo 6 (89′ Graziano s.v.), Scorza 6 (73′ Spedalieri), Giandonato 6,5, Maggio 6 (84′ Nannelli s.v.); Fischnaller 6 (84′ Bunino s.v.), Misuraca 5,5. A disp.: Vaccarezza, Santoni, De Pascalis, De Nuzzo, Tulissi, Cardinali, Vessella, Pinzi, Gkertsos, Ronci. All.: Protti.

RECANATESE: Fallani 6; Somma 6, Ferrante 6, Marafini 6, Ferretti 6,5; Guadagni 6, Marrone 6, Raparo 6 (53′ Senigagliesi 6), Giampaolo 6 (70′ Marilungo 6); Carpani 6; Sbaffo 6. A disp.: Amadio, Longobardi, Quacquarelli, Yabre, Guidobaldi, Peretti. All.: Pagliari.

TERNA ARBITRALE: Ancora di Roma 1 (Santarossa di Pordenone – Guitaldi di Rimini)

NOTE: ammoniti: Marafini, mister Pagliari, Sbaffo, Scorza, Somma, Pellizzari, . Espulso: Parodi al 71′ (doppio giallo). Angoli: 7-5. Recupero: (2′ + ).