LA NAVE di Medici senza frontiere è entrata in porto verso le 7.40. Sono in corso le operazioni di sbarco

di Alberto Bignami

Hanno viaggiato incontrando onde da mal di mare, alte fino a 4 metri, con il ponte più basso allagato e procedendo a una velocità di 2,5 nodi che ‘tradotti’, come riferito dalla responsabile dei soccorsi della nave Ong di Medici Senza Frontiere, Fulvia Conte, corrispondevano a 5 chilometri orari e cioè «poco più di una camminata fatta a passo veloce».

Alla fine però anche la Geo Barents ce l’ha fatta e, seppur con un giorno di ritardo rispetto a quella che era inizialmente la tabella di marcia che prevedeva il suo arrivo nello scalo dorico nella giornata di ieri, questa mattina alle 7,40 anche lei ha attraccato alla banchina 22 del porto di Ancona.

A bordo, 73 migranti di cui 18 minorenni non accompagnati. Solo gli adulti verranno poi trasferiti in strutture fuori regione, i minori saranno traferiti a Senigallia, all’hotel Massi. Il protocollo che verrà effettuato, è quello già collaudato nella serata di ieri, per la prima volta nella nostra città. La macchina organizzativa, nonostante ciò, ha però funzionato senza intoppi.

Dunque, una volta che saliranno a bordo i medici dell’Asur e il personale della Croce Rossa, appurate le condizioni di salute dei naufraghi, sarà poi la volta degli accertamenti da parte della polizia Scientifica, necessari per l’identificazione e il successivo smistamento nei vari centri ma, ovviamente, solo dopo aver riposato ed essersi rifocillati all’interno del tendone riscaldato che, insieme a 5 container, è stato allestito dalla Protezione Civile.

La Geo Barents nei giorni scorsi aveva chiesto, come anche la Ocean Viking, di poter approdare in un porto più vicino, al Sud. Negatogli dal Viminale, aveva successivamente domandato di poter effettuare allora un trasbordo sull’imbarcazione di Sos Méditerranée, anche questo negato per dover quindi procedere con la rotta verso Ancona, raggiunta in questi momenti.