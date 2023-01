Nel giorno della sua festa il 6 gennaio 2023 la Befana arriverà alle 17 in Piazza Leopardi a Recanati in sella a una moto ruggente e anche a bordo di una rossa Ferrari, grazie alla collaborazione del Moto Club Franco Uncini. Nessun volo acrobatico sulla scopa o calate dalla Torre (che rimarrà aperta ai visitatori come gli altri musei vedi articolo) ma una sfilata dell’Epifania motorizzata per le vie del centro storico per la dolce vecchina che distribuirà ai presenti le calze piene di dolciumi e farà trovare gli animaletti in peluche elettrici per divertire i più piccoli. Presenti anche punti musicali curati dall’associazione Whats Art durante le feste natalizie. In caso di maltempo la distribuzione delle calze avverrà sotto il loggiato del palazzo comunale.

(f.m.)