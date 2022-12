Grossa buca sulla provinciale,

operai al lavoro

MOGLIANO - La strada, in prossimità dell'incrocio di via Matteotti, non è percorribile ed è stata fatta una deviazione

31 Dicembre 2022 - Ore 16:07 - caricamento letture

Problemi alla viabilità a Mogliano. Questa mattina si è aperta una buca sulla strada provinciale che attraversa il comune, in prossimità dell’incrocio di via Giacomo Matteotti. Subito a lavoro il Comune, con la strada che in quel tratto non è percorribile ed è stata predisposta una deviazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Pollenza, gli operai del Comune e della Provincia con il responsabile dell’Ufficio tecnico. Il comune: «Stiamo lavorando per ripristinare il manto stradale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA