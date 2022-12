MACERATA - Il sindaco Parcaroli: «Importante educare la cittadinanza ai possibili rischi derivati dall’uso dei petardi piuttosto che vietarne l’utilizzo»

Il Comune di Macerata promuove la campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza contro l’utilizzo dei botti e dei petardi che vengono esplosi per festeggiare il Capodanno. «L’Amministrazione – si legge nella nota del Comune – invita i cittadini, anche a seguito dell’impulso arrivato dall’ordine del giorno proposto dalla consigliera Sabrina De Padova (leggi l’articolo) e condiviso da altri consiglieri di maggioranza, a un comportamento rispettoso verso le fasce più deboli della popolazione (anziani e malati), verso l’ambiente e verso gli animali».

«Ci auguriamo che i cittadini tengano dei comportamenti condivisi nel segno della responsabilità, sia individuale che collettiva – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli –. E’ opinione condivisa ritenere che sia più importante educare la cittadinanza ai possibili rischi derivati dall’uso dei petardi piuttosto che vietarne l’utilizzo».

«Per molti animali domestici e selvatici, i rumori dei botti di Capodanno possono provocare profonda agitazione e ripercussioni psichico comportamentali che potrebbero ripercuotersi per diverso tempo – prosegue la note dell’amministrazione comunale -. L’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente ha stimato che almeno 5mila animali perdono la vita ogni anno in incidenti legati ai botti e che circa 500 di questi sono cani e gatti domestici. Inoltre, con lo scoppio di petardi, ogni anno i vigili del fuoco sono chiamati a intervenire per il recupero di animali che, a causa della paura, si sono posti in gravi situazioni di pericolo – conclude la nota -. L’intento dell’amministrazione comunale è svolgere un’azione preventiva, sensibilizzando la popolazione».