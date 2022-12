MACERATA - L'assise si riunirà venerdì 30 e sabato 31 dicembre, alle 15, nella sala consiliare del Palazzo municipale. Tutti gli altri punti all'ordine del giorno

Documento unico di programmazione (Dup) e bilancio di previsione 2023-2025: il Consiglio comunale ci riprova agli sgoccioli dell’anno. I due documenti, cardine dell’azione di una amministrazione dovevano essere votati già prima di Natale ma la votazione è slittata prima per la mancanza del numero legale poi perché la dem Ninfa Contigiani ha evidenziato come nella delibera, per un evidente errore di copia-incolla, si parlava della Regione Lazio e le date erano relative ad anni precedenti. Episodio che ha dato il via a una bagarre politica e a interventi da più parti. Venerdì 30 e sabato 31 dicembre, alle 15, nella sala consiliare del Palazzo municipale, il Consiglio comunale di Macerata si riunirà per discutere proprio i documenti della discordia. A seguire verranno affrontate le due mozioni iscritte all’ordine del giorno dei lavori che riguardano l’assegnazione in concessione di spazi pubblici per l’installazione di distributori automatici di pellet (Alberto Cicaré di Strada comune – Potere al popolo) e la gestione unitaria del sistema idrico (Narciso Ricotta e altri consiglieri del Partito Democratico). Infine, verranno affrontati due ordini del giorno inerenti ai defibrillatori e alla campagna di sensibilizzazione sulle procedure di primo soccorso (Roberto Fabiani di Lega Salvini Macerata e altri consiglieri di maggioranza) e alla chiusura della redazione di Macerata del Resto del Carlino – QN (Maurizio del Gobbo, Alessandro Marcolini, Ninfa Contigiani e Narciso Ricotta del Partito Democratico). Nel caso in cui la seduta del 31 dicembre dovesse andare deserta la seconda convocazione è stata fissata per il 3 gennaio alle 15.