CIVITANOVA - L'amministrazione ha stanziato oltre 56mila, che serviranno per 720 nuclei familiari già seguiti dai Servizi sociali e che riceveranno il pacco di Natale. Rispetto all'anno scorso sono quasi raddoppiati. L'assessore Capponi: «Un sostegno concreto in un momento particolarmente difficile»

Buono d’acquisto per 720 nuclei familiari. E’ il “regalo” di Natale del comune di Civitanova per le famiglie seguite dai servizi sociali che ricevono già il pacco alimentare. Il comune ha stanziato 56mila 600 euro per mettere a disposizione dei nuclei familiari un piccolo aiuto in più in vista del Natale che ammonta a circa 78 euro a famiglia. Il buono viene inserito all’interno del pacco alimentare di Natale. «Prosegue con questa iniziativa il sostegno concreto alle famiglie in un momento particolarmente difficile e che vede aumentato il numero di fruitori in modo esponenziale. L’ amministrazione – dice Barbara Capponi, assessore ai servizi sociali – sostiene i cittadini costantemente sia con interventi previsti dai servizi sociali che tramite la collaborazione con Caritas, con cui ha un accordo economico di 60 mila euro per le diverse attività, inclusa la distribuzione dei pacchi alimentari nel corso dei mesi. Con “Solidarietà del Natale” – conclude la Capponi – continuiamo a sostenere le varie esigenze, tra cui quella di acquisti mirati per necessità specifiche, nel rispetto delle differenti e variegate richieste che ciascuna famiglia possa avere».

Le risorse stanziate sono aumentate rispetto all’anno scorso in considerazione dei sempre più diffusi fenomeni di povertà e disagio economico, aggravati anche dalla situazione energetica e agli ultimi anni di Covid. Nel 2021, infatti, le famiglie che usufruivano del pacco erano 480. «La collaborazione e la sinergia con i servizi sociali e con le altre realtà che operano nel sociale nel nostro territorio – fanno sapere Barbara Moschettoni, direttrice della Caritas insieme a Marco Malaccari, coordinatore della sede di Civitanova – ha permesso in questi anni di estendere ed approfondire la mappatura delle criticità sociali inerenti la povertà e la marginalità sociale consentendo, di fatto, una più accurata visione della situazione locale. L’amministrazione, alla luce di tale attività, ha deciso di incrementare i fondi per questa iniziativa di solidarietà confermando l’attenzione verso le criticità emergenti del territorio e la sensibilità verso il tema delle povertà».