IL PROGRAMMA degli appuntamenti organizzati nel weekend

Una settimana ricca di eventi natalizi per Pollenza. Si parte venerdì 16 dicembre alle 21,15, nell’ambito dl Festival “Celebriamo il dialetto”, con la Compagnia Filarmonico Drammatica di Macerata che presenta la commedia “Fa quello che lu prete dice, no quello che lu prete fa”, per una serata all’insegna del divertimento e della comicità. Si prosegue sabato 17 dicembre alle ore 21.15, sempre al Teatro Giuseppe Verdi, con la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pollenza che presenta la quarta edizione della kermesse “Mani Amiche”, con la premiazione dei cittadini meritevoli che si sono distinti nel corso dell’anno.

Torna poi, come di consueto, l’appuntamento con l’evento natalizio “accendiAmo il Natale…” a cura della Pro Loco di Pollenza per le vie del centro storico, in programma domenica 18 dicembre. Dalle 10 in piazza della Libertà saranno disposti i mercatini a tema natalizio e dalle 16, per la gioia di grandi e piccini, sarà servita cioccolata calda per tutti. Per i più piccoli ci sarà anche l’intrattenimento con la slitta di Babbo Natale e il trenino che percorrerà le vie del centro storico. Dalle 16 alle 18 saranno aperti i laboratori per bambini e previste letture insieme per i più piccoli, a cura delle nostre volontarie Nati per Leggere. Nel centro storico, inoltre, sarà possibile visitare anche “Le vie dei presepi” a cura dei commercianti. Sempre domenica 18 dicembre 10 nella sala convegni, all’interno della sede civica, ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica celebrativa del Cardinale pollentino Mons. Fernando Cento dal titolo “Il Cardinale Vincenzo Cento. Vescovo fascinatore”. Un programma ricco di eventi quello che ci attende e soprattutto all’insegna del divertimento, in un’atmosfera natalizia che colora tutto di magico.