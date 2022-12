SERIE C - I giallorossi di Pagliari scivolano nel proprio impianto, tirato a lucido per il debutto nel professionismo. Nella ripresa il botta e risposta fra Meazzi e Carpani, poi il gol partita di Zamparo. Sullo 0 a 0 i leopardiani protestano per un rigore non concesso, ora si ritrovano di nuovo in zona playout. Sabato prossimo il derby in trasferta contro l'Ancona

di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

La Virtus Entella rovina la festa alla Recanatese. Nel posticipo della 18esima giornata di campionato (Serie C girone B) i liguri passano per 2 a 1 al “Nicola Tubaldi” tirato a lucido per la prima partita tra i professionisti.

La Recanatese è stata all’altezza dell’avversario, tra i più quotati del girone, ma paga a caro prezzo due disattenzioni, forse le uniche dell’intero match. Tutte e tre nel secondo tempo le reti che decidono il risultato: Mazzei apre le marcature, Carpani pareggia, il definitivo 1 a 2 porta la firma di Zamparo. I giallorossi di Pagliari protestano per una deviazione con le mani in area di Zeppella, ma l’arbitro segnala un precedente fallo e non concede il rigore invocato invece dai leopardiani. Il ko fa ripiombare i giallorossi in zona playout, la Virtus Entella si riavvicina alla vetta.

Il giorno tanto atteso è arrivato, la Recanatese torna a giocare allo stadio Nicola Tubaldi, rimesso a nuovo per il debutto tra i professionisti. L’esilio a Macerata è stato poco fortunato (sei punti in otto partite), la vittoria in casa giallorossa manca dalla trasferta di Gubbio di un mese fa. Giovanni Pagliari deve fare a meno di Giampaolo, Marilungo e Gomez, Volpe non ha a disposizione Ramirez e Clemenza. Grazie al doppio pareggio di Reggiana e Gubbio di ieri la Virtus può recuperare due punti sulle prime della classe. In settimana la squadra ligure ha conquistato l’accesso alla semifinale di Coppa Italia di Serie C battendo il Renate.

La Recanatese schiera dal primo minuto il giovane Filippo Guidobaldi, attaccante classe 2004 prelevato l’estate scorsa dalla Giovane Offagna. Il sintetico del Tubaldi risplende sotto il nuovo impianto di illuminazione. La Virtus Entella fa possesso palla, la Recanatese si difende con ordine e al 19’ va alla conclusione con Ferretti, para in due tempi De Lucia. Il primo tiro in porta degli ospiti arriva al 26’ con Meazzi, facile per Fallani. L’estremo difensore della Recanatese è provvidenziale al 44’: Zamparo gira bene di testa un cross di Mazzei, Fallani alza la palla che sbatte sopra la traversa e termina in angolo.

Il secondo tempo si apre con un “giallo”. De Lucia esce male sul cross dalla bandierina di Ferretti, Somma scarica in porta un destro violentissimo, Zappella si sostituisce al portiere e con le mani manda in angolo. La Recanatese reclama a gran voce il calcio di rigore, l’arbitro segnala un precedente fallo di Sbaffo sul portiere e concede palla alla Virtus.

Gli ospiti trovano la rete del vantaggio al quarto d’ora: Zappella dalla destra crossa in area, l’incornata di Mazzei lasciato troppo solo non lascia scampo a Fallani (0 a 1). La reazione Recanatese è immediata: passano due minuti e sul calcio d’angolo di Morrone dalla sinistra, Carpani anticipa tutti sul primo palo e di testa manda in fondo al sacco (1 a 1). La Virtus Entella mette nuovamente avanti il muso al 68’ complice un’indecisione di Longobardi sulla trequarti: Favale slalomeggia in area poi serve Zamparo, nulla da fare per Fallani sulla conclusione ravvicinata (1 a 2). La Recanatese va nuovamente vicina al pareggio all’81’ con il neo entrato Senigagliesi, la percussione per vie centrali del numero 11 giallorosso scardina la difesa avversaria, De Lucia salva il risultato. Le speranze degli uomini di Pagliari svaniscono con il colpo di testa di Sbaffo in pieno recupero che non inquadra la porta.

Sabato prossimo allo stadio Del Conero è in programma il derby con l’Ancona. Giovanni Pagliari ed il suo vice Emanuele Pesaresi tornano nel capoluogo da avversari.

Il tabellino:

RECANATESE (4-3-3): Fallani 6; Somma 6 (30’ st Ventola ng), Ferrante 6,5, Pacciardi 6 (9’ st Tafa 5,5), Longobardi 5; Morrone 6, Raparo 6 (30’ st Minicucci ng), Carpani 6,5; Ferretti 6, Sbaffo 6,5, Guidobaldi 6 (21’ st Senigagliesi 6). A disp.: Bagheria, Amadio, Quacquarelli, Alfieri, Zammarchi, Marafini, Meloni. All.: Pagliari.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): De Lucia 7; Zappella 6,5 (37’ st Di Cosmo ng), Pellizzer 6, Reali 6, Favale 6; Tascone 5,5 (42’ st Corbari ng), Rada 6 (37’ st Paolucci ng), Parodi 6; Meazzi 6,5 (24’ st Tenkorang ng); Merkaj 5,5, Zamparo 6,5 (24’ st Faggioli ng). A disp.: Borra, Barlocco, Giammarresi, Dessena, Corbari, Palmieri, Doumbia, Sadiki. All.: Volpe.

TERNA ARBITRALE: Adalberto Fiero di Pistoia (assistenti Galimberti di Seregno e Munerati di Rovigo, quarto ufficiale Matina di Palermo).

RETI: 15’ s.t. Meazzi (VE), 17’ s.t. Carpani (R), 23’ s.t. Zamparo (VE).

NOTE: spettatori 800 circa. Calci d’angolo 5 a 5. Ammoniti Pacciardi, Rada, Reali, Parodi, Paolucci. Recupero: 7′ (1’ + 6’).