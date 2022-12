EVENTI - Arriva il Natale anche a Treia. Domani 8 dicembre l'accensione delle luminarie e sarà l'inizio di una serie di iniziative

Arriva il Natale anche a Treia, dove domani inizieranno gli eventi pensati per il calendario delle feste. A fare da apripista sarà la Fierucola, come ormai da tradizione, con le eccellenze bioregionali in vetrina. Un’occasione per acquistare i primi doni natalizi dalle 10 alle 19 al mercato coperto con cibo, artigianato e cultura a chilometro zero. Alle 17 la città brillerà con l’accensione delle luminarie e dell’albero in piazza della Libertà.

La giornata si concluderà in musica col concerto della Treia Street band al teatro comunale alle 21.15 (ingresso libero).

La biglietteria del teatro sarà aperta per gli abbonamenti e per acquistare i biglietti dei singoli spettacoli della stagione teatrale sia giovedì 8 che venerdì 9 dicembre dalle 17 alle 20.

Proprio sabato si alzerà il sipario sul primo evento in cartellone: “La ciliegina sulla torta” alle 21.15, scritto e diretto da Diego Ruiz che vedrà sul palco Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Debora Caprioglio in una commedia divertente, uno spettacolo allegro ma non spensierato, perché i protagonisti saranno sempre sull’orlo di una crisi di nervi e lo spettatore riderà e rifletterà sugli innumerevoli imprevisti e le sorprese che la vita può tenere in serbo per ognuno di noi.

Domenica, invece, il primo spettacolo della rassegna “Domeniche da favola” in cui sarà protagonista “Il gatto con gli stivali”.