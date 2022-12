POLLENZA - Il campo sportivo “Nello Crocetti”, giovedì 8 dicembre dalle 9 alle 12.30, ospiterà la finale nazionale di Hoopers e regionale di Rally-Obedience

Il campo sportivo “Nello Crocetti” di Casette Verdini di Pollenza, giovedì 8 dicembre dalle 9 alle 12.30, ospiterà due importanti competizioni targate Opes Italia Cinofilia e organizzate da Space Jam 2.0, associazione dilettantistica locale per la promozione delle attività cinofile: la finale nazionale di Hoopers e la finale regionale Marche-Emilia Romagna di Rally-Obedience. Dalla tribuna si potranno vedere cani impegnati con i loro conduttori in percorsi di obbedienza, a tempo, con esercizi per ogni stazione (per quanto riguarda la Rally-o), e percorsi di conduzione attraverso degli attrezzi a distanza (Hoopers). Nella pausa tra le due gare sarà illustrato il “City dog walk” di Opes, un percorso formativo rivolto ai proprietari di cani il cui obiettivo è di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il binomio, al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale. Ingresso libero.