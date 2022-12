MACERATA - Aveva 83 anni, si è spento nella sua abitazione. Nel 1957, a Roma, sotto la guida del maestro Santucci, vinse il titolo nazionale novizi pesi leggeri dopo una lunga serie di brillanti combattimenti

di Michele Carbonari

È venuto a mancare ad 83 anni Enzo Morbiducci, ex campione italiano dilettanti di pugilato. Si è spento sabato mattina nella sua abitazione, a Macerata, fra l’affetto dei suoi cari. Ieri il funerale. Memorabile fu l’impresa realizzata ad appena 18 anni nel lontano 1957, quando a Roma, «sotto la guida del maestro Santucci, vinse il titolo nazionale novizi pesi leggeri dopo una lunga serie di brillanti combattimenti. Grazie Enzo, vero guerriero del ring», ricorda l’Accademia pugilistica maceratese, di cui era allora tesserato. «Tornato dalla capitale, fu accolto come una star dello sport. Fu osannato dalla gente. Andava molto fiero ed orgoglioso di questa vittoria», racconta la figlia Antonella. Appesi i guanti al chiodo, preferì non proseguire nel mondo del pugilato. Nella sua vita ha lavorato come tassista, alla stazione ed in piazza. In città era molto conosciuto anche per questo. Lascia la moglie Alba, le due figlie (Sabrina ed Antonella), il nipote Matteo e i due generi Francesco e Daniele.