CIVITANOVA - La sentenza del tribunale di Macerata: imputato un 25enne. Venne trovato in corso Garibaldi con 27 grammi di marijuana

Fermato in centro a Civitanova con la marijuana: condannato a otto mesi e 2mila euro di multa. L’udienza oggi al tribunale di Macerata. Imputato era Adel Addaki, 25enne già noto alle forze dell’ordine, ufficialmente residente a Montegranaro ma di fatto senza fissa dimora. L’accusa è di spaccio, i fatti risalgono al 26 agosto 2018. Il ragazzo, insieme ad un amico, venne fermato in corso Garibaldi dai carabinieri. I militari trovarono addosso al giovane 27 grammi di marijuana, pronta per essere ceduta. Stamattina il ragazzo, difeso dall’avvocato Giovanni Marziali, si è presentato davanti alla giudice Barbara Angelini. L’accusa era sostenuta dal pm Sabina Antognozzi, che ha chiesto per il 25enne un anno e otto mesi di condanna. Il giudice l’ha condannato a otto mesi e 2mila euro di multa.

Addaki è imputato anche per rapina ed estorsione. Sempre ad agosto del 2018, il ragazzo e altri tre amici si presentarono a casa di un 25enne per riscuotere un debito di droga di 20 euro. I due avrebbero minacciato il 25enne, lo avrebbero schiaffeggiato e avrebbero minacciato di dar fuoco alla casa e si sarebbero fatti consegnare il cellulare e 50 euro. Poi i quattro aumentarono le richieste, arrivando a pretendere 350 euro dal 25enne e minacciando più volte. In un’occasione, secondo l’accusa, gli portarono via anche il cane. Per questo episodio Addaki sarà giudicato con rito abbreviato. L’udienza è stata fissata per l’8 febbraio 2023.