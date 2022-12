Piogge diffuse, scatta l’allerta meteo

MALTEMPO - L'ha emanata la Protezione civile, è di colore giallo ed è valida per tutta la giornata di domani

Maltempo, la Protezione civile regionale ha emanato un’allerta per domani. L’allerta per criticità idrogeologica, di colore giallo e quindi di media intensità, è valida per tutto il giorno di domani e riguarda le zone centro settentrionali delle Marche. Escluso il sud, sia la zona interna che la costa. «Flussi occidentali instabili e il transito di perturbazioni sull’Italia centro-settentrionale – si legge nel bollettino meteo della Protezione civile – caratterizzeranno il tempo per i prossimi giorni determinando sulla Marche precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio».