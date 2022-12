RECANATI - In occasione della giornata delle Marche il museo dell'emigrazione inaugura il 10 dicembre un'esposizione delle opere di Aldo Pastore

Il fenomeno dell’emigrazione in 20 opere di Aldo Pastore. Inaugura il 10 dicembre, in concomitanza con la giornata delle Marche, una mostra organizzata dal museo dell’emigrazione marchigiana di Recanati. A partire dalle 16 infatti inaugura “…per terra e per mare”, mostra dedicata proprio a quell’umanità dolente di cui fanno tristemente parte i migranti di ogni tempo. L’esposizione, curata da Attilio Coltorti, metterà in evidenza con oltre 20 opere le criticità che tuttora caratterizzano il fenomeno migratorio.

La scelta di Pastore di rendere questa fetta di umanità il soggetto preminente della sua opera nasce dall’interesse a scavare nell’animo di quegli uomini, donne, anziani e bambini che pur avendo raggiunto l’agognata destinazione non possono reprimere quel senso di smarrimento iniziale, di straniamento, che colpisce chiunque sia stato costretto ad abbandonare la propria terra d’origine. Coglierli nella loro lenta e muta quotidianità, assorti in una indolente ritualità, che solo uno sguardo attento e riflessivo è capace di renderla pittoricamente straordinaria. Aldo Pastore è nato in Puglia ma da tempo vive e lavora a Jesi. La sua carriera artistica inizia nel 1984 e prosegue con numerose mostre personali e collettive, oltre alla citazione in diverse pubblicazioni; sue opere si trovano presso raccolte pubbliche e private. La mostra è prodotta da Sistema Museo e rimarrà visitabile fino al 5 febbraio 2023.