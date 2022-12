MACERATA - Nuovo incontro con la Scuola popolare di filosofia, agli Antichi Forni: appuntamento mercoledì alle 21, con il prof Michele Paolini Paoletti

Nuovo incontro con la Scuola popolare di filosofia, agli Antichi Forni di Macerata: “La vaghezza tra linguaggio, pensiero e realtà”: appuntamento al 7 dicembre, alle 21, con il professor Michele Paolini Paoletti, che insegna Filosofia e teoria dei linguaggi all’Università di Macerata. Il tema generale scelto come filo conduttore delle lezioni di quest’anno è il linguaggio. «Insieme al professore proveremo a confrontarci su alcune nostre certezze ormai date per scontate, per capire poi che magari sono solo presunzioni – spiega la Scuola popolare di filosofia -. Analizzeremo anche contraddizioni e paradossi, che a volte rivelano molto di più sulla verità di quanto non possano fare le parole quotidiane del nostro linguaggio. Scopriremo forse che molti dei nostri pensieri legati al linguaggio sono arbitrari, perché connessi a un contesto particolare. Insomma: lanceremo una sfida ai nostri limiti, sociali e individuali, perché il pensiero e il linguaggio non riescono mai a definire esattamente il perimetro della realtà in cui viviamo».

Prossimo appuntamento il 15 dicembre, con il professor Marcello la Mattina: “Verità e senso: tra filosofia e patristica greca”.