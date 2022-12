CIVITANOVA - E' l'iniziativa messa in campo da Comune, Paolo Ricci e Omphalos. L'assessore Capponi: «E' la prima del nuovo sportello disabilità bello vedere tanta affluenza e partecipazione»

Tutti uniti nel segno del gioco. Grande successo dell’iniziativa “Gioca con me! I mattoncini come veicolo di inclusione e apprendimento”, che si è svolta ieri a Civitanova. Una giornata dedicata all’inclusione, realizzata dall’assessorato alla famiglia e dal Paolo Ricci in collaborazione con l’associazione “Omphalos”.

L’evento, organizzato in occasione della giornata internazionale per le persone con disabilità, è stato aperto a tutti e tutte e pensato per promuovere una cultura inclusiva e di informazione. Ha visto protagonisti numerosi bambini e genitori, che hanno giocato insieme con i mattoncini colorati, partecipando ai laboratori ludico esperenziali, con la guida dei facilitatori del progetto “Io MiSlego”, Federico d’Annunzio e Michele Cocco.

«L’iniziativa è la prima del nuovo sportello disabilità – ha dichiarato l’assessore Barbara Capponi – bello vedere tanta affluenza e partecipazione davvero inclusiva di tutti i bambini e la Lis che ha permesso a tutti i partecipanti di godere a pieno dell’evento. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo momento. Lo sportello continuerà ad essere un servizio gratuito che avrà la funzione di informare, orientare e supportare tutte le famiglie, attraverso un’equipe multi professionale del Paolo Ricci che, in sinergia con “Omphalos”, organizzerà incontri con le famiglie per la condivisone di esperienze e la realizzazione di laboratori ludico-ricreativi e gruppi di condivisione e ascolto per genitori». «Un traguardo importante – ha aggiunto Paolo Piccinelli, vicepresidente del Paolo Ricci sottolineando la valenza pedagogica della costruzione con i mattoncini colorati e dello stare insieme senza distinzione e disparità. Soddisfazione anche da parte di Kety Paglialunga, per questa nuova iniziativa di supporto alle famiglie.