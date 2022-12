SAN SEVERINO - A Serralta, la giornata è stata aperta da una messa. Poi si è tenuto un seminario informativo sulla riforma Pac, la politica agricola comune. Al termine un momento conviviale per tutti con i prodotti delle aziende del territorio e una polentata con castagnata

Da tanti anni tra la festa di San Martino, che si celebra l’11 novembre, e quella di Sant’Antonio Abate, in calendario il 17 gennaio, si celebra la Festa del Ringraziamento del mondo contadino per i buoni frutti della terra.

La tradizione si è rinnovata quest’anno a Serralta di San Severino, grazie alla Coldiretti e al Comitato di frazione. Nella bella cornice del Castello di Serralta è stata organizzata una giornata speciale che è stata aperta da una messa, cui è seguita la benedizione dei trattori. Subito dopo si è tenuto un seminario informativo sulla riforma Pac, la politica agricola comune (2023-2027). Presenti alla manifestazione i referenti della Coldiretti, con il presidente provinciale Francesco Fucili, il direttore Giordano Nasini e le autorità locali rappresentate dal sindaco Rosa Piermattei e dall’assessore all’Ambiente Sara Clorinda Bianchi.

«Abbiamo presentato le tante novità che riguardano la Pac e che saranno introdotte dal 1 gennaio del nuovo anno. In occasione della Festa del Ringraziamento abbiamo informato gli agricoltori – spiega Francesco Fucili di Coldiretti –. Abbiamo registrato la partecipazione di una quarantina di aziende del territorio settempedano e ci siamo confrontati con le istituzioni locali anche sul tema del cibo sintetico contro il quale Coldiretti sta portando avanti una campagna a livello nazionale». La Giunta di San Severino sottoscrivere una petizione in proposito.

Al termine un momento conviviale per tutti con i prodotti delle aziende del territorio e una polentata, con castagnata finale, organizzata dal Comitato frazione di Serralta.

La Giornata del Ringraziamento è una festa che viene da lontano ed ha le sue origini in Italia per iniziativa proprio della Coldiretti. Solitamente viene celebrata nel periodo che va dalla festa di San Martino (11 novembre) alla festa di Sant’Antonio Abate (17 gennaio). Nel 1973, con la pubblicazione del documento pastorale “La chiesa e il mondo rurale italiano”, i vescovi hanno assunto questa giornata come occasione opportuna di riflessione ed evangelizzazione. Sulla scia del grande evento del Giubileo del mondo agricolo, nel 2000, questa giornata ha assunto un’importanza ancora più grande.