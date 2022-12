FESTA - I classe 1962 e 1972 hanno festeggiato con due conviviali a base di ricordi e buonumore

Le annate “d’oro” del 1962 e del 1972 festeggiano con gli ex compagni di scuola. Tempo di reunion quello pre natalizio e infatti sia i 50enni di Appignano, che i 60enni di Loro Piceno hanno approfittato del week end per ritrovarsi in allegria sull’onda dei ricordi e della nostalgia per i tempo andati. La classe 1972 di Appignano ha ritrovato la loro maestra Anna e tutti insieme al ristorante Il villino hanno festeggiato i 50 anni con una conviviale che è stata preceduta da una messa ai frati di Treia ricordando anche la loro amica Silvia.

Diversa location e diversa annata ma stessa voglia di ritrovarsi e condividere ancora come 60 anni fa per gli ex bambini classe 1962 di Loro Piceno che hanno messo in versi la loro storia, quella di bambine e bambini nati e vissuti in un piccolo grande paese, ciascuno con le proprie storie che ad un certo punto del percorso si sono ritrovati per raccontarsi. L’evento si è svolto al ristorante Girarrosto di Loro Piceno.