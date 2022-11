POTENZA PICENA - L'irruzione all’interno del palazzetto dello sport avvenuta nella notte o nel tardo pomeriggio di ieri, nessun furto ai danni del patrimonio comunale

Il Comune di Potenza Picena questa mattina ha sporto denuncia contro ignoti in seguito all’irruzione, avvenuta presumibilmente nella notte o nel tardo pomeriggio di ieri, all’interno del palazzetto dello sport “PalaPrincipi” di viale Piemonte a Porto Potenza Picena. Ignoti hanno fatto irruzione forzando cinque porte (tra quelle esterne e quelle interne) e sfondandone, con estintore posto all’ingresso, una ulteriore in vetro. Nessun furto ai danni del patrimonio comunale. Sono stati invece rubati alcuni alimenti al bar. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, presente per l’amministrazione comunale il vice sindaco Giulio Casciotti.