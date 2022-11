PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Il 34enne attaccante amaranto realizza una doppietta e un assist contro il Potenza Picena e sale a quota otto nella classifica marcatori

di Michele Carbonari

Dalla retrocessione con il Montecosaro, alla vetta dei capocannonieri con la neopromossa e matricola Casette Verdini.

È il cambiamento sportivo vissuto in pochi mesi dal bomber Matteo Ulivello. Tredici reti l’anno scorso non sono bastate a salvare la squadra giallorossa, le otto fin qui realizzate stanno invece trascinando momentaneamente la formazione di mister Lattanzi al centro della classifica del girone B di Promozione. Nell’11esima giornata d’andata Ulivello è protagonista del tris interno rifilato dal Casette Verdini al Potenza Picena (il neoentrato Morbidelli riapre il match ma non basta) con due gol di tap in e un assist per Romanski. La Civitanovese ritorna a correre e vince in rimonta contro la Futura 96 al Polisportivo. Anche in questo caso decisivo un attaccante di razza come Michele Paolucci, che trasforma un rigore e serve Mandolesi che segna il 2 a 1 finale (leggi l’articolo). Determinante, per l’Aurora Treia, il guizzo di Piancatelli, il quale stende il Trodica e regala il secondo posto solitario in graduatoria (leggi l’articolo).

Muovono la classifica le altre maceratesi. Cluentina e Corridonia dividono la posta in palio a reti inviolate nel derby (bene il baby portiere ospite Renzi, all’esordio stagionale, mentre per i locali Salvati centra una traversa). Guadagna un punto anche il Matelica, che pareggia 1 a 1 a Monticelli: a segno il biancorosso Raponi (imbeccato da Girolamini).

La top 11 (3-4-3): Lanari (Trodica); Giaconi (Cluentina), Palazzetti (Aurora Treia), Donnari (Casette Verdini); Badiali (Aurora Treia), Emiliozzi (Corridonia), Tidiani (Casette Verdini), Mandolesi (Civitanovese); Raponi (Matelica), Ulivello (Casette Verdini), Paolucci (Civitanovese). All.: Passarini (Aurora Treia).

Il personaggio della settimana: Matteo Ulivello (Casette Verdini). Il 34enne attaccante amaranto è il vero mattatore del match contro il Potenza Picena (doppietta e un assist) e con gli ultimi due gol sale ancora più in alto nella classifica marcatori, a quota otto. E la squadra di Lattanzi sogna in grande.