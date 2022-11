PROMOZIONE - La squadra di mister Passarini s'impone 1 a 0 sotto la pioggia battente e resta in contatto con le posizioni di vertice

L’Aurora Treia, dopo la brutta sconfitta di sabato scorso, deve solo vincere contro il Trodica per non perdere il contatto con le prime posizioni e inizia subito bene portandosi in vantaggio al 10’ con Piancatelli che è il più veloce in area ad arpionare la palla in mischia e metterla alle spalle di Lanari. La pioggia battente rende difficile qualsiasi giocata ma le due squadre cercano di costruire azioni pericolose, al 29’ Badiali dal limite dell’area tira rasoterra ma la palla esce di poco a lato. La risposta del Trodica arriva al 34’ con Frinconi che da fuori area tira e impegna Cartechini in una parata difficile; dal calcio d’angolo conseguente la palla arriva sulla testa di Ciccalè che colpisce bene ma la palla si perde sopra la traversa.

Nel secondo tempo le condizioni atmosferiche peggiorano ancora e diventa veramente difficile giocare la partita, al 63’ Voinea tira dal limite dell’area e il portiere Lanari respinge corto, sul tap-in arriva Andreucci che però non riesce a dare alla palla la forza necessaria e il portiere para agevolmente. L’Aurora Treia continua a macinare gioco e al 70’ Gobbi si invola sulla fascia e arriva davanti al portiere ma il diagonale si perde sul secondo palo. L’allenatore del Trodica mette forze fresche in avanti per cercare il pareggio ma nell’unica occasione importante, Cingolani calcia a lato da buona posizione. La partita finisce con l’ultima occasione capitata tra i piedi di Cervigni che prova a beffare Lanari con un pallonetto ma il portiere è attento e si distende bene deviando sopra la traversa.

AURORA TREIA: Cartechini, Marchetti, Fratini, Piancatelli (80’ De Maria), Palazzetti, Filacaro, Gobbi, Panichelli, Voinea, Badiali, Andreucci (80’ Cervigni) All. Passarini Paolo. A disposizione: Frascarelli, Mulinari, Feliziani, Romagnoli, Capradossi, Capponi, Di Francesco.

TRODICA: Lanari, Ciccalè, Usignoli (86’ Sanneh), Porfiri, Berrettoni, Perfetti (65’ Prosperi), Frinconi, Ciccarelli, Cingolani, Zandri, Vipera (58’ Cognigni). All. Busilacchi Massimo A disposizione: Fatone, Eleonori, Cappelletti, Cartechini, Lombardelli, Zafar.

RETI: 10’ Piancatelli (AT).

NOTE: Calci d’angolo: 5 – ; recuperi: 0+3. Ammoniti: Fratini, Voinea, Cartechini (AT); Zandri (T)