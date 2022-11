MACERATA – Si è staccato da un camion dei rifiuti e ha centrato una vettura. Nulla di grave per chi era a bordo

Camion perde il cassone che s’inclina e colpisce una vettura: è successo in via Mattei, a Macerata, intorno alle 17,45 di questo pomeriggio.

Un incidente che ha causato disagi al traffico con una corsia chiusa a scendere da via Roma (la zona è quella del cavalcavia ferroviario) perché in mezzo alla strada è rimasto il cassone di un camion dei rifiuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale. Nulla di grave per chi era a bordo della vettura. La polizia locale ha dovuto chiudere una delle due carreggiate per poi istituire un senso unico alternato. Ulteriori disagi al traffico anche per via di un incidente che si è verificato in via Roma all’incirca alla stessa ora.



(Foto di Fabio Falcioni)