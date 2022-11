MACERATA - L'espianto è avvenuto in ospedale. In tanti le hanno dato l'addio alla chiesa dell'Immacolata

Ultimo gesto d’amore di Patrizia Cicconetti, la storica commerciante del centro di Macerata, morta ieri dopo un malore improvviso. La donna, che aveva 69 anni, ha donato gli organi. L’espianto è avvenuto all’ospedale di Macerata dove si era spenta.

Questo pomeriggio si è svolto il funerale nella chiesa dell’Immacolata dove in molti sono intervenuti per portare il loro ultimo saluto e soprattutto per esprimere il loro cordoglio alla sorella Monica, con cui condivideva il negozio di abbigliamento in via Gramsci che porta il loro nome. Presente anche il fratello Pietro e tante persone che avevano conosciuto la commerciante nel corso degli anni.

La notizia della morte di Patrizia Cicconetti si è diffusa nel tardo pomeriggio di ieri a Macerata e ha molto colpito quanti l’hanno conosciuta. Una donna arguta, vitale e benvoluta. Tantissime le persone che si sono unite al dolore della famiglia con messaggi di cordoglio per ricordare la commerciante. Che ha voluto aiutare altre persone con quell’ultimo gesto, la donazione degli organi, che potrà dare ad altri una nuova occasione di vita.

(redazione Cm)