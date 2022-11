SAN SEVERINO - Dentro c'erano 80 euro, il gruppetto ha allertato la polizia locale ed è stato rintracciato il proprietario. Sono stati premiati con una piccola ricompensa

Cinque compagni di classe in libera uscita dopo la scuola si imbattono in un portafoglio caduto a terra, contenente 80 euro in denaro e alcuni documenti, lo raccolgono, chiamano la Polizia Locale e, con l’aiuto degli agenti, lo restituiscono al legittimo proprietario. E’ accaduto a San Severino.

Il ritrovamento è avvenuto l’altra sera nei pressi del sottopasso di viale Bigioli, non lontano dalla sede dell’Istituto comprensivo “Pietro Tacchi Venturi”. I ragazzini hanno notato il portafogli in terra e lo hanno raccolto poi hanno chiamato gli agenti chiedendo cosa dovessero fare. La Polizia locale ha aiutato i ragazzini a risalire al proprietario, un salernitano che vive in città, il quale ha deciso di premiare il gesto consegnando ai protagonisti una piccola ricompensa. A congratularsi per l’azione dall’alto senso civico anche il sindaco Rosa Piermattei, che ha parlato di un bell’esempio per tutti.