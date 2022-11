GUSTO - Taglio del nastro davanti a un tappeto di fiori questa mattina in piazza della Libertà. Sabato e domenica un pieno di appuntamenti che vedranno coinvolte le attività cittadine. Nelle piazze “mercatini dinamici” proposti dalle associazioni di categoria

Un tappeto di fiori, realizzato dal Gruppo Infiorata di Castelraimondo, ha salutato in piazza della Libertà a Macerata la seconda edizione di Tipicità Evo. Dopo il taglio del nastro, continuano gli appuntamenti del fine settimana con il festival che unisce cibo, conoscenza e scoperta. Dalla biodiversità in cucina, alle fusioni di gusto tra terre lontane, fino alle evoluzioni “terraformanti” in agricoltura e “#NutriMente, il cibo oltre la materia”: un intenso programma di eventi animerà il centro storico con “narratori d’eccezione”.

Ricco di appuntamenti il programma di sabato 19. Si parte con la proiezione del docufilm con Piero Badaloni “La grande sete”, alle 10 al Cinema Italia, a cura dell’associazione Ho Avuto Sete, Apm e Tipicità; a seguire il talk show condotto da Sara Santacchi dedicato al tema della tutela della “risorsa acqua” a livello locale con la partecipazione di Legambiente, Istituto agrario, Parco Gola della Rossa e Frasassi, APM e Unimc.

Spazio poi all’appuntamento “La biodiversità in cucina” con Monica Caradonna di Rai 1, alle 12 ai Macerati Spiriti Conviviali, a cura di Amap Regione Marche. Si viaggia poi in giro per il mondo tra “Zanzibar, Copacabana, Marche: Fusioni del gusto” con l’appuntamento delle 16,30, da Di Gusto, a cura dell’Accademia di Tipicità. Alle 17 nella Galleria Scipione, in collaborazione con il Basquiat Bistrot, Carlo Cambi proporrà “#Nutrimente, il cibo oltre la materia”; insieme a lui ci saranno grandi chef ed esponenti degli atenei marchigiani in un viaggio che guarda ai significati del cibo. Chiude gli appuntamenti del sabato, al Verde Caffè, a partire dalle 18, il confronto tra giovani imprenditori agricoli che stanno contribuendo all’innovazione del settore tra idee digitali e nuovi modelli di business. Conduttore d’eccezione per “Terraforming – evoluzioni in agricoltura” sarà Tinto della trasmissione Rai Camper.

Domenica 20 novembre si parte alle 12, al Centrale, con “Sapori lontani e saperi locali: incontro con Pierpaolo Ferracuti”, campione del mondo di cous cous. A cura di Laila non solo pasta e Dumpling bar, spazio, a partire dalle 16:30, a “La via della seta a tavola, con Ravioleria cinese e Laila” in corso della Repubblica 47. Conclusione affidata al must della cucina maceratese reduce dal riconoscimento europeo Stg con l’appuntamento in piazza della Libertà, a partire dalle 17:30, “Vincisgrassi Superstar: Don’t call it Lasagna!!”, organizzato da Tipicità, Confcommercio e Associazione cuochi provincia di Macerata.

Le piazze del centro storico saranno inoltre animate dai “mercatini dinamici” proposti dalle associazioni di categoria, con tipicità e prelibatezze tutte da scoprire grazie a un fitto programma di dimostrazioni, approfondimenti e degustazioni. In piazza della Libertà spazio al “Tipicità Village” del Grand Tour delle Marche che accoglie Electric Evo, una concept-area per un futuro a energia pulita, corredata anche di un’istallazione temporanea floreale, all’insegna del bello e sostenibile, realizzata dall’Infiorata di Castelraimondo.

Macerata è città da godere a piedi o in bicicletta e nel fine settimana è in programma una speciale cicloturistica con tappe golose nei locali e nei mercatini del centro storico. A disposizione di turisti e gourmet anche il trekking urbano “Tipicamente Marche. Il territorio tra leggenda e tradizione”. La versione per i bambini di Tipicità Evo 2022 propone laboratori con “Le Mani in pasta”, una caccia al tesoro tra gli stand dei piccoli produttori e anche un’inedita “pesca” del gusto.

Locali aderenti al circuito “Assaggi di Tipicità Evo” e scopri le proposte esclusive, gli eventi imperdibili, e i menù Evo e le tante iniziative dal 18 al 20 novembre: Ca’ Bar et, DiGusto Macerata, Osteria dei fiori, Centrale Macerata, Forneria Garibaldi, CaffettOne, Pizzeria Le Casette, Signore te ne ringrazi, Maia Fucina Gourmet, Friends Caffè, Gelateria Almalù, Dumpling Bar, Bar Ezio, Spritz & Chips, Macerati – Spiriti conviviali.

Clicca per vedere il programma di sabato 19 novembre

Clicca per vedere il programma di domenica 20 novembre