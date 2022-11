MACERATA - Il 21 novembre seminario organizzato da Unimc, Ordine degli avvocati e Camera penale. Alla tavola rotonda parteciperà il procuratore Giovanni Fabrizio Narbone

“Processo, presunzione di innocenza, giustizia mediatica”, il 21 novembre alle 16, al Polo Pantaleoni di Macerata (aula Blu) si svolgerà un seminario organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, dall’Ordine degli avvocati e dalla Camera penale di Macerata. Ad aprire il seminario sarà Glauco Giostra, ordinario di Diritto processuale penale all’università La Sapienza di Roma. Al centro dell’incontro le riflessioni, ad un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo 188 del 2021, su come si possa garantire, nella società mediatica, il diritto dell’indagato di essere considerato innocente fino ad una condanna irrevocabile, garantendo allo stesso un processo giusto, in cui il giudice sia sottratto a inevitabili condizionamenti, derivanti dalla pubblicazione di stralci di provvedimenti giudiziari e ordinanze cautelari. E’ evidente, d’altra parte, che il diritto di cronaca, proprio del mondo dell’informazione, debba bilanciarsi con la tutela dei diritti dell’indagato, altrettanto rilevanti sul piano costituzionale, quali la riservatezza e la reputazione, evitando il rischio, sempre più ricorrente, di costituire esso stesso una “sentenza anticipata”. L’avvocato Roberto Acquaroli introdurrà la relazione di Giostra, studioso da lungo tempo dei rapporti tra processo penale, garanzie dell’imputato e diritto all’informazione. Alla tavola rotonda, coordinata dalla presidente dell’Ordine degli avvocati di Macerata, Maria Cristina Ottavianoni, parteciperanno Marco Tarquinio, direttore del quotidiano “Avvenire”, il procuratore di Macerata, Giovanni Fabrizio Narbone, Jacopo Allegri, presidente della Camera penale di Macerata e l’avvocato Andrea Tassi, docente di diritto processuale penale nell’Università di Macerata. Le conclusioni sono affidate a Luigi Lacché, ordinario di Storia del Diritto nell’ateneo maceratese. L’iniziativa è accreditata dall’Ordine degli avvocati di Macerata.