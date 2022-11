VOLLEY - Sabato alle 20,30 le ragazze di coach Paniconi saranno al PalaRadi di Cremona. Poli: «Siamo affamate di ounti»

Terza gara in meno di sette giorni e seconda trasferta consecutiva per la Cbf Balducci Hr Macerata: le arancio-nere sabato (ore 20.30, diretta Rai Sport+ HD) saranno impegnate al PalaRadi di Cremona per affrontare la Trasportipesanti Casalmaggiore nell’anticipo televisivo dell’ottava giornata di andata di Serie A1 femminile. Fiesoli e compagne vanno a caccia del ritorno al successo che manca ormai dallo scorso 26 ottobre in un’altra gara complicata e lontana dal proprio pubblico contro una formazione che nell’ultimo turno ha costretto al tie-break una big come Novara. Le ragazze di Paniconi, sempre alle prese con l’assenza della schiacciatrice polacca Lipska, vogliono però ripartire il prima possibile e in terra lombarda scenderanno in campo cercando immediatamente il riscatto dopo il ko di Cuneo, ricominciando da quanto di buono fatto vedere nel primo set giocato in Piemonte. Oggi il viaggio verso Cremona, domani mattina la prova campo al Pala Radi per le arancio-nere.

«Ci attende un’altra sfida tosta e lontani da casa dopo quella di Cuneo, a tre giorni di distanza – dice Aurora Poli, centrale Cbf – Chiaramente dobbiamo mettere da parte la stanchezza e vogliamo scendere in campo per rifarci e provare ad esprimere una buona pallavolo con maggiore continuità e non solo in alcuni momenti della gara come accaduto nelle ultime nostre uscite. Massima concentrazione e determinazione dunque, Casalmaggiore è un’ottima formazione e l’ha dimostrato in campo: le nostre avversarie non vorranno farsi sfuggire l’occasione di far felice il loro pubblico ma noi faremo di tutto affinché non sia così, perché siamo affamate di punti e vogliamo uscire dal Pala Radi con una buona prestazione messa in campo».

Casalmaggiore, società con grande tradizione nel mondo del volley femminile, è guidata in panchina dal coach marchigiano Andrea Pistola. La cabina di regia è affidata alla statunitense Lauren Carlini che si affiderà ai colpi dell’opposta Adhu Malual, reparto centrali composto invece dalla coppia italo-olandese Laura Melandri-Juliet Lohuis. Come schiacciatrici, invece, ecco l’altra statunitense Alexandra Frantti in coppia con Elena Perinelli. Il libero è Chiara De Bortoli. Juliet Lohuis (centrale Trasportipesanti Casalmaggiore): «Non conosco ancora tutte le giocatrici della squadra marchigiana ma le stiamo analizzando al meglio, sicuramente continueremo a lavorare anche sul nostro gioco. Poter giocare un’altra partita in casa in questa settimana è bellissimo».