SOLIDARIETA' - L'appuntamento per sostenere l'associazione sabato 26 novembre al ristorante Chiaroscuro di Belforte

Dopo quasi tre anni di fermo causa Covid, riparte la quarta edizione della cena di beneficenza con la quale raccogliere adesioni e liberalità per sostenere la l’Associazione “La voce del Cuore per la chirurgia”. La conviviale si svolgerà sabato 26 novembre alle 20,30 al ristorante Chiaroscuro di Belforte. Ospite speciale il comico Piero Massimo Macchini, musica e animazione con Alessandra Gallicchio Trio. Il menù fisso è al costo di 30 euro, 15 per i bambini. Info e prenotazioni 3339324723. La presidente Gabriella Accoramboni: «E’ imprescindibile, per noi, tornare a promuovere l’attività socio-sanitaria per il miglioramento dell’assistenza dei pazienti nelle fasi pre e post chirurgiche negli ospedali della Regione Marche con particolare riguardo alle realtà locali e della zona montana e pedemontana di Camerino e San Severino. Oggi crescono sempre più i bisogni dei reparti e dei cittadini ed in particolare delle persone malate e delle loro famiglie. E’ importante tornare a parlare e sostenere la centralità del rapporto medico-paziente quale aspetto essenziale per affrontare e superare patologie e riconoscere il fondamentale ruolo della professionalità medica e paramedica e di chi mette in atto buone pratiche sanitarie».