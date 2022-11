L'ARGOMENTO è stato affrontato al ristorante Chiaroscuro, relatori Sonia Del Savio di Tolentino, psicologa e psicoterapeuta, e l'avvocato Marco Massei

Il Rotary Tolentino, presieduto da Stefano Ferranti, ha organizzato un incontro in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che cadrà il 25 novembre, per sensibilizzare l’opinione pubblica a quella violenza che ad oggi viene considerata una vera e propria emergenza.

Per quest’anno si è deciso di affrontare un nuovo tema rispetto a quelli trattati dal club negli anni passati. ”La crisi della coppia: problematiche familiari, psicologiche, sociali e giuridiche” e l’argomento che è stato affrontato, l’altra sera, al ristorante Chiaroscuro di Belforte. E si è rivelato alquanto interessante e partecipato. Hanno portato il loro contributo, quali relatori, per illustrare la problematica Sonia Del Savio di Tolentino, psicologa e psicoterapeuta, che ha relazionato su ”Incastri imperfetti, la crisi di coppia” e l’avvocato Marco Massei di San Severino su “Conseguenze generiche della crisi di coppia”. L’incontro è stato moderato da Carla Passacantando, giornalista. Nel corso della serata il presidente ha chiamato uno dei soci del club, Fabrizio Bernabei, per raccontarsi ed illustrare la sua attività. Giovanna Capodarca Agostinelli dell’Inner Weel Club di Civitanova ha illustrato il loro prossimo evento, ”La festa della rosa”, prevista per il 24 novembre al Petè, il cui service sarà devoluto in favore della Croce Verde.