Sferisterio vestito di bianco per la campagna di sensibilizzazione contro il tumore al polmone. Il comune di Macerata ha aderito all’iniziativa di volontariato Alcase Italia “Illumina Novembre” che ha l’obiettivo di creare occasioni per informare la popolazione e le istituzioni, su una malattia di cui si parla sempre molto poco. Per l’occasione, il 19 novembre, l’arena Sferisterio, così come tante altre piazze, monumenti e luoghi pubblici di Italia, verrà illuminata di bianco, colore internazionalmente scelto per indicare la neoplasia polmonare. «L’amministrazione comunale ha aderito e patrocinato l’iniziativa – interviene il vice sindaco e assessore alle politiche sociali Francesca D’Alessandro – affinché si parli del cancro al polmone in modo positivo e in maniera ragionevolmente ottimista dal momento che si tratta di una patologia che vede ogni giorno aumentare le prospettive di guarigione». Infatti, negli ultimi anni, grazie all’introduzione di farmaci ad azione molecolare mirata e gli inibitori del “checkpoint” immunitari si sono aperti nuovi, promettenti scenari di cura e di stabilizzazione della malattia. Attraverso la campagna “Illumina Novembre”, l’impegno costante di Alcase si trasforma in appello per far sì che i malati di cancro al polmone ricevano la giusta empatia, il supporto psicologico, gli adeguati percorsi di cura in tutte le regioni perché non esistono persone malate di serie B.