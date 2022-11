CIVITANOVA - Riunione fra la delegazione, rappresentata da Carlo D'Angelo e Mara Petrelli, e il primo cittadino. Fra gli argomenti trattati il progetto di pista ciclabile, la proposta di una concertazione dei calendari degli eventi con i rappresentanti delle categorie e le conseguenze degli schiamazzi dovuti alla movida notturna

«Il summit tra i rappresentanti della Cna Macerata e il sindaco Ciarapica è divenuto, negli anni, un appuntamento fisso per fare il punto della situazione e condividere criticità e soluzioni della città costiera». Con queste parole inizia la nota dell’associazione di categoria che riassume i punti principali dell’incontro con il primo cittadino della località costiera.

Gli imprenditori Carlo D’Angelo, presidente Cna zonale, e Mara Petrelli, titolare dello chalet Lido Cristallo e presidente Cna balneari, sono stati ricevuti al civico 93 di piazza XX Settembre con la massima cortesia e attenzione possibile: «Come sempre – sottolineano gli imprenditori – abbiamo ricevuto un’accoglienza cordiale da parte del sindaco, molto interessato alle criticità che abbiamo segnalato e alle nostre proposte per superarle».

Sul tavolo di discussione le principali emergenze cittadine: «In primo luogo – raccontano i delegati Cna- dopo i recenti drammatici eventi alluvionali di Senigallia abbiamo portato all’attenzione del primo cittadino la necessità di interventi preventivi di messa in sicurezza del territorio da importanti fenomeni di allagamento». Il sindaco Ciarapica, ribadendo la competenza provinciale per la questione, ha quindi condiviso la necessità di una programmazione della pulizia dei fossi e dell’alveo fluviale e si è fatto promotore di numerosi solleciti per un attento monitoraggio delle maggiori criticità. Altri punti all’ordine del giorno sono stati: il progetto di pista ciclabile, la proposta di una concertazione dei calendari degli eventi civitanovesi con i rappresentanti delle categorie e le conseguenze degli schiamazzi dovuti alla movida notturna.

Riguardo a questi ultimi argomenti, i delegati Cna hanno auspicato un maggiore raccordo tra tutti gli organizzatori e le autorità preposti ai controlli perché, come afferma Mara Petrelli: «un costante coordinamento delle attività e delle iniziative della città consentirebbe una migliore organizzazione. E questo sia in termini di afflusso di presenze, che di offerta da parte degli operatori ma anche per un più incisivo monitoraggio dei fenomeni di vandalismo. Da tempo – prosegue Petrelli – Civitanova è diventata il punto di riferimento per l’offerta di divertimento ed è necessario garantire alla città un’immagine di sana accoglienza per chi desidera passare il proprio tempo libero in relax tra spiaggia, buona tradizione enogastronomica, cultura e svago».

Il sindaco Ciarapica, infine, ha annunciato con soddisfazione l’inizio lavori della pista ciclabile che collegherà una parte importante del litorale marchigiano, almeno per ora da Civitanova a Porto San Giorgio, realizzata con i fondi del Pnrr e molto attrattiva per gli amanti delle passeggiate in bicicletta. Soddisfatto, su questo progetto e in generale sull’approccio collaborativo del sindaco, Carlo D’Angelo presidente Cna di zona: «Questa amministrazione, e il sindaco in prima persona, sono sempre stati disponibili ad ascoltare il punto di vista delle categorie produttive della città in un’ottica di condivisione e collaborazione. Noi non portiamo un mero elenco di problemi ma sempre anche le soluzioni che per noi sono più efficaci».