STRADE - Previsti una serie di interventi da finanziare con mutui per la manutenzione delle vie nei quartieri

Asfalti e strade, lavori per oltre 900mila euro. Tra i cantieri già avviati e quelli in avvio il Comune di Civitanova ha messo mano ad una serie di manutenzioni nei quartieri per il recupero del manto stradale ammalorato. Budget corposo di 915mila euro fra lavori in corso, progetti già approvati o in attesa del via libera da parte della giunta. A fare il punto sul programma di sistemazione di marciapiedi e strade in diverse zone di Civitanova è Ermanno Carassai, assessore ai lavori pubblici.

«L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza e viabilità ai cittadini oltre a restituire gradualmente decoro alla città. Consapevoli che sono diverse le strade che hanno bisogno di sistemazione, siamo al lavoro per cercare di dare risposte concrete anche alle innumerevoli segnalazioni dei cittadini. Attualmente – spiega Carassai – sono in corso i lavori in Via Crimea dove la Edil Asfalti di Camerino si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 5,70%. Saranno realizzati nuovi marciapiedi oltre al rifacimento del tappetino stradale, degli allacci della rete idrica e un tratto di fogne acque chiare per 40 metri con una spesa ulteriore di 25mila euro. L’importo complessivo dei lavori è di 180mila euro.

Asfaltatura e nuovi marciapiedi in Via Ugo Bassi (130mila euro) i cui lavori partiranno ad inizio 2023 e anche in Via Romagna dove il progetto (115mila euro) è in attesa di approvazione da parte della giunta. Il piano di interventi – continua l’assessore Carassai – prevede anche nuova pavimentazione stradale in Via Montello (60mila euro) il cui progetto è già stato redatto dagli uffici tecnici e presto arriverà in giunta. E’ nostro obiettivo riqualificare Piazza Conchiglia che sarà speculare con quella esistente, con pavimentazione in pietra. Al momento abbiamo un finanziamento di 100mila euro e stiamo predisponendo il progetto per verificare se la somma a disposizione è sufficiente. In Via Giusti il progetto per rifacimento marciapiedi e un tratto della sede stradale è in fase di elaborazione.

L’importo dei lavori è di 150mila euro da finanziare con mutuo. In Via D’Annunzio è previsto un mutuo di 140mila euro per la sistemazione di tutto lo scarico di acque chiare in prossimità delle case popolari fino al cavalcavia dell’autostrada. Nel tratto iniziale, dalla rotatoria di San Marone fino a via Aristotele, procederemo con il rifacimento del collettore acque chiare. Poi sarà asfaltata. Stanziati 40mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade comunali Celeste e Fontanaccia“.