MACERATA - Nei guai un uomo, originario della Sicilia ma residente nel capoluogo. Una volta scoperto ha ingiuriato e minacciato personale medico e carabinieri

Ricoverato in ospedale a Macerata, nasconde tre coltelli nell’armadietto e vistosi scoperto ingiuria e minaccia il personale sanitario. Blitz dei carabinieri in reparto, denunciato un 32enne.

Il comportamento di quell’uomo ricoverato all’interno di un reparto dell’ospedale di Macerata aveva insospettito i medici e il personale sanitario tanto che qualche giorno fa hanno allertato i carabinieri del Nucleo radiomobile intervenuto all’interno dell’ospedale. I militari, dopo un approfondito controllo nei confronti del paziente ricoverato, hanno trovato all’interno dell’armadietto in suo uso, nascosti sotto alcuni indumenti, tre coltelli a serramanico di grandi dimensioni. L’uomo, originario della Sicilia ma residente a Macerata, non è un paziente psichiatrico e si trovava in ospedale per la cura di alcune problematiche di salute in una stanza singola. Vistosi scoperto ha iniziato a dare in escandescenze e ha reagito manifestando le sue rimostranze con insulti e minacce verbali verso medici e infermieri. I carabinieri lo hanno denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere ed oltraggio a pubblico ufficiale.