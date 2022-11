L'ATTIVITA' della polizia stradale di Macerata svolta nella notte della movida, sei denunciati a causa dell’elevato livello del tasso alcolemico

Ben 13 patenti ritirate, 39 multe a conducenti (17 per l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida, tre per non aver esibito la patente di guida e l’assicurazione del veicolo e 19 per infrazioni al codice della strada) per un totale di 235 punti decurtati.

E’ questo il bilancio dei controlli svolti a Civitanova lo scorso sabato, il 13 novembre, dalla Polizia stradale di Macerata, diretta dal vice questore aggiunto Tommaso Vecchio, secondo le direttive del Compartimento Marche e in raccordo con i servizi di prevenzione di ordine e sicurezza pubblica coordinati dalla Questura di Macerata, i cui risultati sono stati comunicati oggi.

Sei su 13 i conducenti a cui è stato ritirato il documento di guida che sono stati denunciati a causa dell’elevato livello del tasso alcolemico. Nel corso dei controlli effettuati durante l’intera settimana, la Polizia stradale di Macerata ha rilevato un totale di 155 infrazioni al codice della strada, di cui sei per guida pericolosa. In ambito provinciale, infine, sono stati effettuati rilievi relativi a quattro incidenti stradali di cui due con feriti.