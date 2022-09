L’Anc dà il benvenuto

al sottotenente Mucci del Norm.

A novembre arriva la fanfara a cavallo

CIVITANOVA - L'appuntamento è stato l'occasione per riunire carabinieri in congedo delle associazioni, la vedova del maresciallo Piermanni e Giovanna Paolone, immancabile presenza di tutti gli appuntamenti dell'Arma

20 Settembre 2022 - Ore 12:00 - caricamento letture

di Laura Boccanera

Sono ripresi ieri sera gli appuntamenti dell’associazione nazionale carabinieri di Civitanova dopo la lunga pausa dovuta al Covid che ha impedito incontri e approfondimenti organizzati durante la stagione invernale dal presidente Roberto Ciccola.

Ieri sera nella sede di via Fontanelle ospite il nuovo comandante del Norm Cristian Mucci che ha preso il posto di Alfredo Russo passato ai Nas. L’appuntamento è stato l’occasione per dare il “bentornato” a divise e carabinieri in congedo delle associazioni e alla vedova del maresciallo Piermanni, Giovanna Paolone, immancabile presenza di tutti gli appuntamenti dell’Arma. Presente anche il comandante della Compagnia, il capitano Massimo Amicucci e i comandanti delle stazioni Bartolomeo Filannino e Rodolfo Pompei.

Un ritrovarsi che ha consentito al presidente Ciccola di rinnovare i saluti e l’augurio di buon lavoro per il nuovo arrivo del tenente Mucci e per annunciare la presenza e l’arrivo di un evento sempre atteso a Civitanova: la fanfara dei carabinieri a cavallo con la mascotte “Briciola” la piccola meticcia che sfila assieme al reparto speciale. «Il 19 novembre in occasione della Virgo fidelis tornerà ad omaggiare la città Fabio Tassinari e la fanfara dei carabinieri a cavallo e il giorno dopo saremo ospiti a Loreto per il raduno regionale delle Anc sospeso da due anni causa Covid – ha detto Ciccola. «E’ un onore tornare questa sera dopo un periodo che ha sfumato tanti progetti, sono stati due anni intensi ma i carabinieri sono stati sempre presenti e ora che possiamo dire superata l’emergenza sanitaria andiamo incontro di nuovo a tempi difficili fra una guerra in atto e una crisi economia – ha dichiarato Amicucci ricordando anche l’alluvione che ha colpito il nord delle Marche – ma il rapporto con le associazioni in congedo è forte e c’è bisogno di tutti». Prime impressioni su Civitanova per il sottotenente Cristian Mucci che ha espresso gratitudine per i volontari Anc “vettori dei valori dell’Arma” e l’auspicio e l’ambizione di fare bene per la città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA