L'INIZIATIVA dal 18 al 25 novembre. E' possibile donare prodotti e farmaci per i minori che verranno distribuiti alla Caritas

Prodotti per i bambini e l’infanzia in condizione di povertà sanitaria. Si svolgerà dal 18 al 25 novembre l’iniziativa “In farmacia con i bambini” promossa dalla Fondazione Rava che è dedicata alla sensibilizzazione, raccolta farmaci e prodotti baby care per minori. A Civitanova e Morrovalle i farmaci ed i prodotti per l’infanzia, che saranno donati durante l’iniziativa, saranno consegnati alla Caritas diocesana che ha aderito all’iniziativa per aiutare le famiglie del territorio in situazione di vulnerabilità. Nel rapporto povertà ed inclusione presentato proprio pochi giorni fa, il vescovo di Fermo, Monsignor Rocco Pennacchio, ha evidenziato l’aumento delle richieste di aiuto che coinvolgono sempre più spesso famiglie con bambini. Per rispondere a questi bisogni, a Civitanova la Caritas ha avviato lo sportello di supporto sanitario presso la casa della Carità. E dalla Caritas un appello: per lo svolgimento dell’iniziativa la struttura è alla ricerca di volontari per sostenere e promuovere la raccolta. L’invito è rivolto anche a gruppi o singoli cittadini, interessati a svolgere alcune ore come volontario.

Per informazioni: info@caritasdiocesifermo.it, 0734-229504.