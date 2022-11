PROMO - Mini tour insieme al dottor Raoul Brambatti alla scoperta dell'ambulatorio di Cardiologia e Medicina dello Sport nel Centro Medico a San Severino

Inizia con il dottor Raul Brambatti il mini tour alla scoperta dei servizi del Centro Medico BluGallery a San Severino. Il centro inaugurato nel 2010 dall’imprenditore Silvano Lucentini è una moderna struttura sanitaria che si pone l’obiettivo di supportare le necessità mediche nell’entroterra maceratese. Negli anni il centro ha ampliato l’offerta degli ambulatori medici specialistici e si è dotato di apparecchiature per la diagnostica all’avanguardia. Il dott. Raul Brambatti è cardiologo di lunga esperienza e ci guida nel’Ambulatorio di Cardiologia e Medicina dello sport dove si eseguono visite specialistiche, ecocardiografia, holter cardiaco e pressorio, Ecg, prova da sforzo al cicloergometro o al tappeto rotante.

«Dal primo giorno di attività, 6 gennaio 2011, l’ambulatorio – ci spiega il dottor Brambatti – ha assunto un ruolo importante nella provincia, medici che hanno collaborato in passato vantano carriere anche internazionali. Con un ruolo anche culturale: nel 2015 abbiamo ospitato uno dei primi congressi internazionali in occasione della presentazione del primo nuovo farmaco anticoagulante. Garantiamo servizi di alta qualità a prezzi accessibili per un’assistenza a 360 gradi per soggetti di tutte le età».

Abbiamo visitato le sale attrezzate dell’ambulatorio dove esercitano cinque medici tra cardiologi e angiologi per un lavoro di squadra collaudato nel tempo. «La visita specialistica del sistema cardiocircolatorio – continua Brambatti – è la base imprescindibile per chi vuole approfondire lo stato di salute del cuore e ha lo scopo di prevenire, diagnosticare e curare le patologie cardiache. La visita cardiologica consente di analizzare la natura e l’origine di diversi tipi di sintomi e disturbi, valutare i possibili fattori di rischio (ad esempio obesità, ipertensione e ipercolesterolemia, diabete) e svolgere un ruolo primario nella prevenzione di infarti e malattie cardiovascolari. Nel Centro Medico BluGallery la visita cardiologica viene integrata con l’elelettrocardiogramma (Ecg), esame che riproduce graficamente l’attività elettrica del cuore durante il suo funzionamento.

Il nostro Ambulatorio di Cardiologia è dotato anche di due EcoCardioColorDoppler di ultima generazione in grado di effettuare ecografie del cuore in esecuzione tridimensionale. Si eseguono anche ECG dinamici secondo Holter e test da sforzo (ergometrici) con cicloergometro e tappeto rotante. Per un’analisi completa dell’organo cardiaco, l’Ambulatorio di Cardiologia collabora in sinergia con altri servizi medici del Centro Medico BluGallery, in particolare il servizio di Diagnostica per Immagini per l’esecuzione di TAC Coronarica (che valuta lo stato di salute e la pervietà delle coronarie) e di Cine Rm cardiaca (risonanza magnetica che permette di analizzare nel dettaglio il muscolo cardiaco in movimento)».

