MACERATA - Organizzato dalla Bottega del Libro, si rivolge a insegnanti e bibliotecari. Si terrà al Basquiat Bistrot venerdì 25 novembre alle 17. prenotazioni entro il 20 novembre

Il libro come spazio sicuro di esplorazione e riflessione. La Bottega del Libro di Macerata in collaborazione con Logos Edizioni organizza un incontro formativo gratuito per insegnanti e bibliotecari. «Quali sono le parole giuste per affrontare le paure più profonde o i cambiamenti della vita? – si legge in una nota – Possono i libri aiutarci e supportarci nell’accompagnare i nostri ragazzi e ragazze nella loro crescita? Attraverso il catalogo di Logos Edizioni conosceremo tante storie e tanti modi per affrontare i grandi temi con bambini e ragazzi: migrazione, diversità, disabilità, empatia Sarà possibile sfogliare moltissimi libri. Inoltre un quaderno in edizione limitata e una tote bag #noncirestacheleggere in regalo ad ogni partecipante in presenza».

L’incontro avrà luogo venerdì 25 novembre dalle 17 alle 19al Basquiat Bistrot. Prenotazione necessaria entro il 20 novembre. Info e prenotazioni: Bottega del Libro Tel. 0733230046 e-mail bdl.ricerca@bdl.it