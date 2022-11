Si conclude a Recanati la rassegna “Pasolini, l’intellettuale che capiva troppo” con l’appuntamento di giovedì 17 novembre alle 21.15 nell’Aula Magna del Comune, che vede protagonista il giornalista, scrittore e filosofo Marcello Veneziani in una Lectio Magistralis dal titolo “Pasolini contro il nuovo conformismo”. Veneziani sarà affiancato dall’attore Luca Violini che proporrà alcune letture tratte da opere di Pasolini.

La rassegna, organizzata dall’Associazione Controvento e dall’agenzia Mediadux srls, cofinanziata dalla Regione Marche e patrocinata dai Comuni di Recanati e di Sirolo, si propone di focalizzare gli aspetti salienti della sua figura umana e culturale.

Il Pasolini intellettuale fuori dal coro è ancora oggi la figura che più di ogni altra può indurci a valutare e comprendere la realtà non secondo gli antiquati e pesanti strumenti dell’ideologia, ma affidandoci al rasoio tagliente ed efficace della passione: sia essa civile, culturale, o semplicemente umana. Passione e ideologia: una dicotomia ed una contraddizione efficace che sta alla base della visione del mondo di Pier Paolo Pasolini.

La rassegna si conclude sabato 19 novembre alle 17.30 nella sede dell’associazione Controvento in Via Ceccaroni n. 1 con Asia Vitullo in “Certe mie rozze qualità di pittore” Pasolini storyboarder – Totò, il disegno e La Terra vista dalla Luna

Gli eventi sono ad ingresso gratuito. E’ gradita la prenotazione al 320.5623974