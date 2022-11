CIVITANOVA - Sono 63 i prodotti fra creme antismagliature, profumi e lacca per capelli, individuati e ritirati da un maxistore. Contenevano una sostanza chimica illegale perché tossica e nociva. Sequestrati anche 29 capi con falsi marchi Nike, Chanel, Gucci, Fendi e Dior

Creme per smagliature, lacche per capelli, profumi, tutti con componenti considerate tossiche e dannose per la salute sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Civitanova all’interno di un maxistore cinese. Denunciato il titolare, un uomo di 23 anni. Nell’ambito della stessa operazione sequestrati anche 29 capi di abbigliamento con marchi contraffatti.

L’operazione, scattata nel fine settimana, era finalizzata al contrasto dell’abusivismo commerciale. All’interno di un grande magazzino di proprietà di un imprenditore cinese i militari della Guardia di finanza di Civitanova hanno individuato un totale di 63 prodotti, di cui 8 confezioni di crema per smagliature, 46 confezioni di lacca e schiuma per capelli e 9 profumi contenenti butilfenil metilpropionale, una fragranza pericolosa per la salute, meglio nota con il nome commerciale di “Lilial”, annoverata dalla normativa comunitaria come sostanza cancerogena e tossica, vietata dal 2022. Segnalato il titolare, un cinese di 23 anni. Nel corso di altre attività ispettive presso due esercizi commerciali, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro 29 capi di abbigliamento con marchio tarocco in quanto contraffatto di finte Nike, Gucci, Fendi, Dior e Chanel. Denunciati anche in questo caso, e segnalati alla procura, i responsabili della struttura.

(redazione CM)