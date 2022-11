MACERATA - L'incontro con l'assessore Silvano Iommi si è svolto ieri, in occasione della mostra "Scatti d'epoca" che è accompagnata da una sezione dedicata all'evoluzione dei messaggi pubblicitari (1945-1975). Oggi alle 18 appuntamento con Paola Ballesi: il fermento culturale nel capoluogo tra il 1960 e il 1970

L’evoluzione urbanistica di Macerata dal 1945 al 1975 raccontata dall’assessore Silvano Iommi. L’incontro si è svolto ieri agli Antichi forni in occasione della mostra fotografica “Scatti d’epoca” – organizzata dagli “Amici del Liceo Galilei”. Iommi, assessore all’Urbanistica, ha illustrato i vari passaggi, sia dal punto di vista architettonico sia da quello più squisitamente urbanistico di come la città si è sviluppata in quei trent’anni.

Tra il numeroso pubblico presente anche l’avvocato Adriano Ciaffi, che ha sottolineato alcuni aspetti della trasformazione della città nel corso degli anni.

Oggi alle 18 spazio a Paola Ballesi che parlerà del fermento culturale maceratese negli anni ’60 e ’70. Domani una conferenza a due voci con Ninfa Contigiani e Daniela Zepponi, che verterà sulla figura e sul ruolo della donna nella legislazione e nella pubblicità. La mostra fotografica alla quale è affiancata anche una sezione dedicata all’evoluzione dei messaggi pubblicitari (1945-1975) è aperta tutti i giorni dalle 16 alle 20. Le conferenze sono alle 18. L’ingresso è gratuito.