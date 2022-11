MACERATA - Il taglio del nastro ieri. Oggi la conferenza dell'architetto Silvano Iommi e domani appuntamento con Paola Ballesi

Inaugurata ieri la mostra fotografica “Scatti d’epoca” agli Antichi Forni a Macerata, organizzata dall’Associazione “Amici del Liceo Galilei”. Oltre al presidente dell’associazione ingegner Stefano Perugini, hanno partecipato all’inaugurazione l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta, e l’assessore all’Urbanistica, Silvano Iommi.

Dopo il taglio del nastro il presidente Perugini ha preso la parola per ringraziare l’assessore Katiuscia Cassetta per la concessione della Galleria Antichi Forni, luogo che permette lo svolgimento contemporaneo di mostre e di conferenze. L’assessora Cassetta ha ribadito che gli Antichi Forni costituiscono uno spazio aperto alla cittadinanza, e che meriterebbe un’attenzione ancora maggiore da parte dell’Amministrazione.

«In verità – ha ribadito la Cassetta – siamo, con l’assessore Iommi, impegnati su tanti fronti in questo momento: anche stamattina c’è stata una delibera per un bando importante per nuovi spunti di valorizzazione del patrimonio artistico e storico della città».

Presenti numerosi cittadini, interessati dalle belle foto esposte, tra i quali alcuni studenti del Liceo Scientifico e vari docenti dello stesso Istituto.

Oggi, sabato 12 novembre alle 18, ci sarà l’attesa conferenza proprio dell’assessore all’Urbanistica, arch. Silvano Iommi, sull’evoluzione urbanistica di Macerata nel periodo del dopoguerra che va dal 1945 al 1975.

Domani, domenica 13 sempre alle 18, una interessante conversazione della professoressa Paola Ballesi sul fermento culturale ed artistico presente in Macerata negli anni ’60 e ’70. Ingresso libero agli Antichi Forni ogni giorno dalle 16 alle 20.