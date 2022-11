MACERATA - La Questura d'intesa con la Diocesi ha organizzato due incontri in città. Il primo domani e il secondo il 18 novembre

Truffe e furti agli anziani, spesso compiuti con qualche escamotage parte di un copione che spesso è rodato per il malvivente che lo ripete in random a caccia della prossima vittima. Dalla telefonata dell’incidente a un parente, al tecnico del gas che deve fare un controllo, all’abbraccio in strada per sfilare una collanina. In seguito a riunioni del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica della Prefettura di Macerata, è stato dato impulso alle iniziative di prevenzione dalle truffe, che vede coinvolte tutte le forze di polizia. Questo il contesto in cui la questura d’intesa con la diocesi di Macerata, ha avviato la campagna per prevenire il fenomeno delle truffe, dei raggiri e dei furti commessi in danno specialmente delle persone anziane e di quelle più indifese.

In tal senso, la strategia di prevenzione è basata su una chiara e precisa informazione, rivolta non sono solo gli anziani, ma a tutte le persone più vulnerabili e meno informate, come quelle che vivono da sole e che non hanno il conforto dei familiari, o quelle più esposte psicologicamente, che è a causa di tali condizioni sono solitamente quelle più propense ad accogliere, anche in casa, o ad essere approcciate in strada da sconosciuti che potenzialmente possono rivelarsi malintenzionati

Chi è stato vittima di truffe e raggiri non solo viene danneggiato gravemente dal punto di vista economico, ma spesso riporta gravi traumi anche dal punto di vista psicologico. Per questo gli obiettivi della campagna di prevenzione, attraverso una serie di incontri con i cittadini, sono quelli di informare le persone sulle strategie tipiche messe in atto dai malviventi e di spiegare le migliori misure di difesa da attuare di fronte a tali pericoli. Grazie alla disponibilità della Diocesi di Macerata che ha messo a disposizione i locali delle parrocchie di Macerata, sono stati organizzati i primi due incontri. Il primo domani (14 novembre) alla parrocchia dell’Immacolata di via Cavour alle 18 e il secondo il 18 novembre alla parrocchia Santa Madre di Dio di via Capuzi alle 17. Sono in programma altre riunioni, a cui tutti possono partecipare, e che vedrà presente un gruppo di poliziotti, tra cui alcuni funzionari della questura, appartenenti ad uffici specializzati nel contrasto dei reati di natura predatoria, in possesso di una lunga esperienza sui fenomeni in questione.