SERIE D - Il portiere neutralizza un penalty a fine primo tempo, Kuqi realizza il gol partita ad inizio ripresa. I ragazzi di mister Mattoni vengono superati in classifica dagli abruzzesi

Il Tolentino non riesce ad invertire la rotta e subisce la settima sconfitta consecutiva. Al Della Vittoria, violato per la quarta volta di fila, esulta il Notaresco grazie ad una conclusione da fuori del numero otto rossoblu Kuqi, ad inizio secondo tempo. Nella prima frazione dell’11esima giornata d’andata del girone F di Serie D il portiere cremisi Giorgi neutralizza un rigore, di Gelsi. I ragazzi di Mattoni restano ad otto punti, vengono superati in classifica dagli stessi abruzzesi, e nel prossimo turno affronteranno in trasferta il Nuova Florida.

La cronaca. Partita condizionata dal campo pesante. Il Tolentino si rende pericoloso in due circostanze, con i tiri di Tizi e Adorni, in entrambi i casi attento Shiba. Nel finale di primo tempo fallo di mano in area di Gori e rigore per il Notaresco. Dal dischetto si presenta Gelsi ma Giorgi è superlativo e neutralizza il penalty. Ad inizio ripresa (7′) arriva la doccia fredda per il Tolentino: Kuqi calcia da fuori e realizza il gol partita.

Il tabellino:

TOLENTINO: Giorgi, Massarotti, Salvatelli, Di Biagio, Gori, Nagy, Mengani, Marcelli, Moscati, Tizi, Adorni. A disp.: Conforti, Riberon, Stefoni, Rozzi, Lattanzi, Gesuelli, Cicconetti, Giuli, Nacciarriti. All.: Mattoni.

NOTARESCO: Shiba, Campestre, Badan, Bruno, Scognamiglio, Cantarini, Di Renzo, Kuqi, Bernasconi, Gelsi, Forcini. A disp.: D’Ambrosio, De Caro, Pulsoni, Scipioni, Di Filippo, Bartoli, Sarli, Manari, De Martino. All.: De Patre.

TERNA ARBITRALE: Benevelli di Modena (Lanfredi di Bologna – Caminati di Forlì)

RETE: 7′ s.t. Kuqi